Tempesta solare, scatta l'allerta fino al 23 luglio: i possibili disagi

L'Amministrazione nazionale americana per l'oceano e l'atmosfera (Noaa) ha esteso l'allerta per possibili fenomeni di tempesta geomagnetica, in seguito alla recente attività solare con espulsione di massa coronale. Tali fenomeni potrebbero coinvolgere anche la Terra nei giorni di venerdì 22 e sabato 23 luglio. A causarli due flussi di buchi coronali, a seguito di un brillamento solare del 21 luglio. I disagi che si possono avere in seguito a tali eventi è che si possono verificare dei blckout e intereferenze nelle telecomunicazioni. Il mondo potrebbe restare senza internet.