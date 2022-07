Shyia, la donna con i baffi: "Non riesco a vedermi senza"

Donna baffuta sempre piaciuta. E lo sa bene Shyia, una donna indiana che ha fatto scalpore sui social network per i suoi lunghi baffi. Una precisa scelta estetica, come affermato dalla 35enne: "Adoro i miei baffi, mi piacciono molto". Shyia vive nel distretto di Kannur, nello stato meridionale del Kerala, e ha smesso di depilarsi cinque anni fa. "Non mi sento meno bella perché ho i baffi anzi, oggi non riuscirei a vedermi senza", ha spiegato Shyia, che col tempo ha imparato a fregarsene del giudizio altrui.