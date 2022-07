Selinunte, scoperta l'agorà più grande del mondo: i dettagli

TRAPANI - È stata scoperta a Selinunte, un'antica città siceliota situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia (provincia Trapani), la più grande agorà del mondo di quasi 33 mila metri. Scoperta figlia dell'ultima campagna di scavi condotta nel parco archeologico siciliano sotto la guida di Clemente Marconi (insieme l'Institute of Fine Arts della New York University e l'Università degli Studi di Milano con l'Istituto Archeologico Germanico) dove sono emersi nuovi elementi che potrebbero gettare nuova luce sull'origine della colonia greca. Nella spedizione sono stati trovati anche amuleti, una preziosa sirena in avorio e uno stampo in pietra usato per fondere uno scettro in bronzo. Le parole di Marconi: "Risultati della massima importanza per la conoscenza di Selinunte in età arcaica e classica".