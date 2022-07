Vaiolo delle scimmie, l'Italia tra i paesi più colpiti

La diffusione del vaiolo delle scimmie preoccupa sempre di più l'Organizzazione mondiale della Sanità al punto che ha dichiarato l'epidemia "emergenza sanitaria globale". La decisione è stata comunicata dal direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da inizio maggio, quando è stata rilevata al di fuori dei Paesi africani dove è endemica, la malattia ha colpito quasi 17mila persone in 74 Paesi, secondo il Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). L'Europa si conferma epicentro dei contagi: 10.604 secondo l'ultimo bollettino congiunto del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms (dati al 19 luglio).