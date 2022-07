Stazione spaziale: il volo Space X con equipaggio è stato rimandato

Partenza rimandata per la quinta missione con equipaggio trasportata dalla Space X, che avrebbe dovuto raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a inizio settembre per dare il cambio all'equipaggio presente a bordo. La causa? Il danneggiamento di uno dei propulsori del razzo Falcon 9 durante il trasporto, che ha urtato un ponte. La partenza slitta ora a non prima del 29 settembre, come dichiarato dalla Nasa: "SpaceX sta rimuovendo e sostituendo il propulsore del razzo e parte della strumentazione di bordo dopo che l'hardware è stato danneggiato durante il trasporto dalla fabbrica di produzione di SpaceX a Hawthorne, in California, alla struttura dell'azienda in Texas per gli ultimi test".