Covid in Italia: "A breve riduzione dell'isolamento per asintomatici"

Bisogna convivere con il Covid-19: parola di Andea Costa. Ad Agorà, su Rai Tre, il sottosegretario alla Salute ha dichiarato:"Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena". Poi ha aggiunto: "Con tutti questi positivi, il rischio è trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese".