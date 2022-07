Covid e vaccini, Speranza: "Dobbiamo andare avanti"

"La campagna vaccinale è stata un grande successo nel nostro paese. Oltre il 90% delle persone sopra i 12 anni ha completato il ciclo primario. Abbiamo quasi 40 milioni di booster effettuati, numeri che ci collocano tra i migliori risultati in Europa e nel mondo. La Croce Rossa ha dato un grande contributo" ma "la campagna non è chiusa. A settembre e ottobre dovremmo continuare, perché grazie ai vaccini viviamo una fase nuova che ci consente di non adottare misure drastiche che siamo stati costretti a prendere in passato". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione del Bilancio Sociale 2021 della Croce Rossa Italiana.