Stop alle telefonate dei call center: ecco come fare

Stop al telemarketing, ecco come fare

Tutti i cittadini possono chiedere gratuitamente l’iscrizione al Registro per non ricevere più telefonate indesiderate. E' possibile fare richiesta chiamando il numero verde 800 265 265, compilando il modulo online alla pagina www.registrodelleopposizioni.it, inviando via mail l'apposito Modulo all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it, oppure tramite raccomandata.

Le sanzioni

In caso di violazioni, ci saranno sanzioni pesantissime. Come ricorda il Codacons, gli operatori rischiano infatti multe fino a 20 milioni di euro, mentre per le imprese sono previste sanzioni fino al 4 % del fatturato totale annuo. Quello del telemarketing, tuttavia, è un business enorme che potrebbe non interrompersi col nuovo Registro: in base alle stime del Codacons il comparto genera in Italia un giro d'affari da 4 miliardi di euro annui, con la vendita telefonica di beni e servizi che produce un volume, per l'intera filiera, stimabile in 40 miliardi di euro. "Il nuovo Registro rischia purtroppo di trasformarsi in un flop perché i call center che hanno sede all'estero, ma che raggiungono con le proprie telefonate i cittadini italiani, non sono tenuti ad applicare la nostra normativa. C'è poi la questione del sommerso e delle società non iscritte agli elenchi ufficiali degli operatori di telemarketing, che possono eludere le nuove disposizioni vanificando i vantaggi del nuovo Registro. Vigileremo sull'applicazione del Registro pubblico delle opposizioni" ha dichiarato il presidente Codacons, Gianluca Di Ascenzo.