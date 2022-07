Arabia Saudita disegna la città del futuro: ecco come sarà

Le parole del principe

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha dichiarato: "I design di The Line incarnano come saranno le comunità urbane in futuro in un ambiente privo di strade, automobili ed emissioni. Funzionerà al 100% con energia rinnovabile e darà la priorità alla salute e al benessere delle persone rispetto ai trasporti e alle infrastrutture come nelle città tradizionali”.

Il progetto The Line

The Line dovrebbe avere, stando al progetto mostrato, una facciata esterna a specchio che fornirà il suo carattere unico e consentirà anche al suo piccolo ingombro di fondersi con la natura, mentre l’interno sarà costruito per creare esperienze straordinarie e momenti magici. Sarà creato da un team di architetti e ingegneri di fama mondiale che cercheranno di rendere dunque realtà questo concetto rivoluzionario di città del futuro.