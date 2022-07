Caos negli aeroporti: cancellati oltre mille voli Lufthansa

Voli cancellati a Fiumicino

Su un totale di 9 voli Lufthansa programmati dall'aeroporto di Fiumicino dalle 6.55 alle 19.25, sono 8 quelli che risultano cancellati (cinque per Francoforte e tre per Monaco) come conseguenza dello sciopero del personale di terra della compagnia indetto dal sindacato tedesco Verdi. Nonostante il 90% delle cancellazioni operate dalla Lufthansa, non si ravvisano problemi per i passeggeri, in quanto già nei giorni scorsi la compagnia aveva comunque provveduto ad informare la propria clientela dei voli che sarebbero stati soppressi oggi, così da evitargli di arrivare in aeroporto e non trovare poi il volo. Il passo successivo è stato quindi quello di riproteggerli su altri voli.