Google Maps: tantissime novità in arrivo

Google sta aggiungendo gradualmente viste aeree fotorealistiche a quasi 100 punti di riferimento su Maps. Lo ha annunciato l'azienda, ricordando come la funzione, simile a Flyover di Apple Mappe, è già disponibile per città come Barcellona, Londra, New York, San Francisco e Tokyo. Le viste aeree sono il risultato del mix di ricostruzioni 3D dei monumenti visualizzati e vere immagini aeree, un modo per rappresentare in maniera fedele all'originale un punto di interesse particolare nelle metropoli interessate, tra cui il Big Ben di Londra e l'Empire State Building a New York. Secondo Google, le viste aeree sono un primo passo verso il lancio della "visione immersiva" che il colosso americano ha mostrato alla conferenza per sviluppatori Google I/O lo scorso maggio.