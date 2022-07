Covid conseguenze: chi rischia danni permanenti a olfatto e gusto

Ben 27 milioni di persone nel mondo hanno sviluppato problemi persistenti all'olfatto e al gusto a causa del Covid-19. Una parte di loro potrebbe non recuperare i due sensi. A dirlo è una ricerca coordinata dalla National University of Singapore e pubblicata sul British Medical Journal. Le alterazioni dell'olfatto e del gusto sono stati tra i sintomi che più hanno contraddistinto il virus.

Chi rischia di più

Lo studio, che ha analizzato 3700 pazienti, ha mostrato che nel tempo il problema tende a risolversi. Non per tutti, però: a 180 giorni dalla guarigione rimane ancora un 4% dei pazienti che non ha recuperato l'olfatto e un 2% il gusto. A correre maggiori rischi di non guarire completamente sono soprattutto le donne, i pazienti in cui i disturbi sono fin dall'inizio più severi e quelli che soffrono abitualmente di congestione nasale.