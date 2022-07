Roma, è arrivata la vespa Orientalis: "Più pungente e attirata dall'immondizia"

La città di Roma deve fare i conti con una nuova emergenza: la vespa Orientalis anch'ssa attirata dai rifiuti. Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista, riferisce che nella Capitale non veniva segnalata dagli anni Cinquanta, che è stato chiamato da una donna a Monteverde il cui balcone di casa è stato invase da tali vespe. "L'impianto dell'allarme non era stato chiuso bene da chi ha effettuato il lavoro e così le vespe sono entrate dentro. Rispetto alle vespe comuni hanno una capacità di pungere superiore , se molestate, e sono più a rischio anziani e bambini, e coltivazioni", ha precisato l'uomo.

La vespa Orientalis e l'immondizia

"Questa vespa, secondo la mia esperienza, è solita nutrirsi di rifiuti organici e in putrefazione come un avanzo di carne. E come cinghiali o topi anche la Orientalis può essere attirata dall'immondizia", ha affermato Lunerti. L'emergenza quindi continua, nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione locale. Nonostante gli impegni per il più celere smaltimento dei rifuti, i cumuli di immondizie disseminati nella città, favoriscono quindi il proliferare della vespa Orientalis.