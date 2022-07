Daria Bignardi fa l'autostop: nessuno si ferma per darle un passaggio

Daria Bignardi ha affidato un lungo sfogo ad Instagram, dove ha scritto un post per raccontare la sua triste esperienza avvenuta nei giorni scorsi. "Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop – con le borse della spesa- in un’assolata via ai piedi di una salita di due chilometri. I maschi più gentili facevano un gesto infastidito con la mano appoggiata sul volante come per dire “svolto subito” ( anch’io!), l’unica persona amichevole è stata una ragazza che ha rallentato per dirmi che era in ritardo per andare a prendere il bambino, tutti gli altri fissavano immoti e aggrottati la strada".

Lo sfogo della Bignardi

La giornalista ha proseguito ancora: "Mi è tornato in mente che l’anno della Maturità eravamo arrivate proprio a venti chilometri da qui in autostop, da Ferrara, in cinque ragazze con lo zaino. Lo zaino è più sexy della borsa della spesa, d’accordo, ma non credo che il tema sia quello, secondo me c’è proprio una sorta di chiusura, di diffidenza, di timidezza e pigrizia diffusa nei rapporti dal vivo. (Alla fine, dopo 43 minuti, si è fermato un conoscente sardo che andava nella direzione opposta e ha gentilmente perso dieci minuti per fare inversione e darmi un passaggio). Ah: venerdì sera parlo dei libri che ci rovinano la vita a Codrongianos, alla basilica della Santissima Trinità di Saccargia, la più spettacolare fra le chiese medievali di quest’isola spettacolare".

Le domande che si pone Daria Bignardi

"Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina)", queste sono le considerazini che fa la giornalista dopo i fatti, fortemente preoccupata per quanto accaduto.

Il commento di Sandra Milo

La celebre attrice italiana ha commentato l'accaduto: “La gentilezza, dote e/o virtù desueta per non dire rara di questi tempi, viene poco praticata. Eppure dovrebbe essere una naturale predisposizione d’animo. Grazie al cielo fra tante persone indaffarate un’anima buona si è fermata a darti un passaggio, deviando persino dal suo tragitto prestabilito. E tutte le altre si sono perse l’amabile conversazione di una fine donna di pensiero e di sottile ironia".