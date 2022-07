Arrestato Simba La Rue: è accusato del sequestro di Baby Touché

Il gip di Milano Guido Salvini ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 9 persone tra cui il rapper Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida. Il rapper è accusato di aver aggredito e sequestrato il padovano Baby Touché . In seguito alle perquisizioni effettuate, a Simba è stata trovata anche una pistola calibro 6.35 con quattro proiettili. "Era tutto uno scherzo, una finzione", si era giustificato il trapper ai carabinieri che lo hanno raggiunto in ospedale dove trovava dopo l’agguato del giugno scorso. "Non capisco perché state esagerandonessuno ha mai denunciato", ha detto il cantante agli uomini delle forze dell'ordine. Il rapper è stato dimesso questa mattina e portato in carcere a San Vittore.

La rivalità tra Simba e Baby

La faida tra i due gruppi capitanati rispettivamente dai due artisti andrebbe avanti da mesi. I carabinieri riportano di due crew governate "da regole di fedeltà reciproca e di omertà" e che si sono rese protagoniste di "reiterati episodi di violenza" che hanno travalicato "l'aspra conflittualità determinata dalle rivalità nella diffusione delle rispettive produzioni musicali". L'episodio più significativo è avvenuto a giugno. Per due ore Amagour aka Baby Touché è stato nelle mani del rivale Simba La Rue e di altri tre giovani rapper. Il ragazzo è apparso in dei video sui social con il volto tumefatto mentre viene preso in giro dai suoi sequestratori. Era stato accerchiato nei pressi di via Boifava a Milano, colpito a calci e pugni e infine caricato su una Mercedes Classe A. Viene liberato in un paese del lecchese, dopo la gogna pubblica. "Siamo in normali rapporti. Con lo stesso abbiamo inscenato una finta faida fra di noi per fare spettacolo e per farci pubblicità", aveva dichiarato Baby Touché, negando davanti agli investigatori di essere stato sequestrato e picchiato.