Papa Francesco: "Ritirarmi? La porta è aperta"

Il Santo Padre durante il volo di ritorno in Italia dal Canada ha parlato del suo ipotetico ritiro dicendo: "Non credo che io possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa. O al contrario pensare alla possibilità di farmi da parte. Non è una catastrofe, no. Si può cambiare Papa. Si può cambiare, non c'è problema". Ed ancora: "Se ho mai pensato a ritirarmi? La porta è aperta. E' una delle opzioni normali. Ma fino ad oggi non ho bussato a quella porta. Non ho sentito di pensare a questa possibilità. Ma forse questo non vuol dire che dopodomani comincio a pensarci. Ma in questo momento sinceramente no".