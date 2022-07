Chris Rock ironizza sul pugno ricevuto da Will Smith: "Dopo sono andato al lavoro"

Chris Rock è tornato a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith (durante la premiazione degli Oscar 2022) a distanza di un giorno dal videomessaggio di scuse dell'attore di Hollywood. "Tutti cercano di fare le vittime, ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime", ha detto il comico durante un suo spettacolo ad Atlanta. Poi ha aggiunto:sarcastico: "Dopo essere stato picchiato da Suge Smith sono andato a lavorare, ho famiglia". Rock ha dunque coniato un nuovo nickname per indicare Smith in riferimento a Marion 'Suge' Knight, un discografico noto il suo comportamento duro e spesso violento quando era a capo dell'etichetta di Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac.

L'ironia di Rock e le scuse di Smith

Cavalcando l'onda dell'ironia, Chris ha poi aggiunto: "Chiunque dice che le parole fanno male, non ha mai ricevuto un pugno". Nei giorni scorsi Smith ha condiviso un video su Instagram dove ha pubblicamente chiesto scusa al comico, che pare non si senta al momento di volergli parlare personalmente. Una battuta fuori luogo sulla testa rasata della moglie di Smith (affetta da alopecia) ha scatenato la rabbia dell'attore, che non saputo gestire le sue emozioni del momento, quindi, dopo essere salito sul palco degli Oscar, schiaffeggiò Rock. "Non ho penssato, in quel momento, a tutte le persone a cui stavo facendo del male", ha affermato Smith.