Tatoo mania, un uomo impiega 1200 ore e 100mila euro per tatuare il suo corpo

Un uomo fanatico dei tatuaggi ha impiegato 1200 ore per ricoprire il suo intero corpo con l'inchiostro nero. Una passione che pare essergli costata anche molto cara, visto che è arrivato a spendere una cifra molto elevata, pari a 87mila sterline (circa 100mila euro). Remy, questo è il nome dell'amante dei tatoo, è certamente una celebrità nel posto in cui vive, ma alcuni lo giudicano negativamente, tanto da considerarlo un cattivo padre.

Le polemiche

"Alcuni mi hanno detto che mio figlio dovrebbe essere portato via da me a causa del mio aspetto, ma si è trattato solo di messaggi online", ha lamentato l'uomo. Il primo tatuaggio fatto è stato in onre del figlio, mentre quello più doloroso si trova all'interno del suo lato B. Il figlio non pare essere particolarment disturbato dall'aspetto del padre, che ormai lo considera una normalità. "Il suo tatuaggio preferito è l'occhio sul mio stomaco e petto", ha riferito Remy.