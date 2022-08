Incidente a Porto Cervo: yacht di 21 metri si schianta contro gli scogli

Nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto uno yacht di 21 metri si è schiantato contro gli scogli nelle vicinanze di Porto Cervo. L'impatto è avvenuto in prossimità delle isole Nibani. In seguito all'incidente, un uomo ha perso la vita, mentre sono sei le persone ferite. La vittima, un uomo di 60 anni di nazionalità britannica, forse è anche l'armatore della barca. Sebbene sia stato recuperato ancora in vita, non era cosciente quando dagli uomini della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo lo hanno soccorso, quindi il decesso avvenuto poco dopo. Gli altri 6 feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso.

Cos'è accaduto