Putin, ex fedelissimo ha avuto un malore in Sardegna

Malore in Costa Smeralda per Anatolij Chubais, ex fedelissimo di Putin. L'uomo, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un resort nella nota località sarda, ha accusato un improvviso marole, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. Anche in considerazione del fatto che per lungo tempo, l'uomo ha avuto un ruolo importante al fianco del presidente russo. Dopo la sua posizione contraria alla guerra contro l'Ucraina, ha lasciato Mosca. Sebbene sia stato ricoverato in ospedale, Chubais non è in pericolo di vita.