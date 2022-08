Influenza aviaria in Francia: abbattuti 8mila volatili

Torna l'incubo influenza aviaria in Francia. Un caso è stato scoperto a Feuillères, nel nord del Paese, presso un allevamento di tacchini. La scoperta, riferisce la prefettura di zona, ha imposto l'abbattimento di 8.000 volatili presenti sul posto. In particolare, precisano le autorità d'Oltralpe, un "primo focolaio di influenza aviaria altamente patogena" è stato confermato sabato in questo allevamento del dipartimento di Somme, a meno di 100 chilometri dalla frontiera belga. Per scongiurare ogni rischio di diffusione del virus ad altri allevamenti, "zone regolamentate di protezione e sorveglianza sono state erette in un perimetro di 3-10 chilometri", aggiunge la prefettura.