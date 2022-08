Il capo di al-Qaeda Ayman al Zawahiri ucciso con un drone a Kabul

Gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, in quella è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall'uscita del paese un anno fa. Al-Zawahri è stato ucciso con un drone nel corso di un'operazione condotta dalla Cia a Kabul, nel quartiere benestante di Sherpur frequentato dai talebani. Proprio i talebani hanno condannato l'operazione che, a loro avviso, era vietata dagli accordi di Doha. "Condanniamo con forza l'attacco che è una chiara violazione dei principi internazionali e dell'accordo di Doha. Queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti, dell'Afghanistan e della regione", hanno dichiarato in una nota. Al-Zawahri era nella lista dei più ricercati dall'Fbi e sulla sua testa le autorità americana avevano messo una taglia da 25 milioni di dollari. Sulla possibile morte di al-Zawahri si è speculato per anni.

Colpo grosso al terrorismo

Per Biden l'uccisione di al-Zawahri è un colpo grosso al terrorismo, arrivato mentre il presidente è in difficoltà nei sondaggi e alle prese con varie crisi, dalla guerra in Ucraina alla possibile visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. L'operazione di "successo" è stata condotta durante il fine settimana e, secondo fonti dell'amministrazione, non ha causato vittime civili. Biden ha seguito il raid dalla Casa Bianca, dove si trova in isolamento a causa di una ricaduta per il Covid. "Il raid è stato un successo negli sforzi antiterrorismo. È stato il risultato di centinaia di ore di lavoro di intelligence nell'arco di molti anni", ha affermato Mick Mulroy, ex della Cia, parlando al New York Times. "Probabilmente credeva che non lo avremmo mai trovato. Ma si è sbagliato", ha aggiunto.