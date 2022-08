Porto Cervo, yacht si schianta sugli scogli: indagato il comandante

La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati il comandante dello yacht "Amore" , l'imbarcazione finita sugli scogli nel golfo del Pevero in Costa Smeralda. Uno schianto che è costato la vita all'armatore della barca, il manager 63enne tedesco di nazionalità britannica Dean Kronsbein, Ceo della Ultrafilter Medica . Altre sei persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, quattro lievemente, mentre la moglie e la figlia della vittima in maniera più grave. La moglie è ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia mentre la figlia è stata trasferita all'ospedale di Sassari.

Le indagini vanno avanti

Sull'incidente indaga la Guardia Costiera di Olbia: secondo i primi riscontri e le testimonianze raccolte, lo yacht viaggiava a velocità sostenuta, parallelamente a un'altra imbarcazione, e avrebbe effettuato una virata improvvisa forse per evitare la collisione con un altro mezzo. La famiglia del manager morto, che aveva acquistato recentemente una villa in Costa Smeralda, si è affidata all'avvocato Egidio Caredda per tutelare i propri interessi. Kronsbein era il fondatore e Ceo del gruppo Ultrafilter, una delle aziende di prodotti sanitari più importanti in Europa.