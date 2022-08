Austria, dottoressa suicida per minacce no vax: c'è un indagato

I rappresentanti sindacali dei medici austriaci hanno chiesto una maggiore protezione dopo che una dottoressa, medico di famiglia, si è tolta la vita in seguito a minacce di morte da parte di attivisti no vax durate per mesi. Lisa-Maria Kellermayr, convinta sostenitrice dei vaccini contro il Covid e altre patologie, è stata trovata morta venerdì nel suo studio nella località di Seewalchen am Attersee. I pubblici ministeri hanno detto ai media di aver trovato tre biglietti che facevano riferimento all'intenzione di suicidarsi e di non aver intenzione di eseguire un'autopsia. La sua morte ha suscitato grande emozione in Austria, con veglie e manifestazioni.