Papà fa sniffare cocaina al figlio dodicenne: denunciato

Analisi e denuncia

La donna, 35 anni, ternana, ha deciso di sottoporre il figlio alle analisi per accertare l'effettiva assunzione della droga, confermata dal referto del laboratorio privato. La mamma ha dunque deciso di sporgere denuncia contro il suo ex marito che, nel contesto familiare, non era mai stato visto fare uso di sostanze stupefacenti. Gli avvocati della donna hanno chiesto alla procura che si proceda nei confronti del padre ai sensi del testo unico della legge in materia di stupefacenti, che punisce severamente la cessione di droga, con l'aggravante di aver consegnato la cocaina ad un minorenne. Si augurano inoltre che al 40enne sia revocata la potestà genitoriale.