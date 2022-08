Heineken lancia le scarpe con la suola fatta di birra

"Perchè camminare sulla terra ferma quando puoi camminare sulla birra?", con questo slogan Heineken lancia Heinekicks, un paio di scarpe con suola fatta di birra. Queste sneakers sono frutto della collaborazione fra Heineken Silver, Le Pub e BBH Dominic Ciambrone aka The Shoe Surgeon. Un modello piuttosto stravagante, con vari colori: dal verde al bianco, passando per il rosso e l'argento.

Un apribottiglia nella linguetta

La particolarità è la birra inserita nella suola grazie ad un sistema di iniezione chirurgica specializzata. Ma non è finita qui: per essere sempre pronti, nella linguetta della scarpa è stato inserito un apribottiglie in metallo rimovibile. Il modello, in edizione limitata, sarà lanciato a Singapore in autunno e sarà disponibile anche online. Il prezzo non è stato ancora reso noto.