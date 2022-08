Sardegna, le spiagge depredate: scatta il sequestro di 4,6kg di sabbia e ciottoli

I sequestri

Nel mese di luglio e in questi primi giorni di agosto sono stati sequestrati complessivamente, in porti e aeroporti, oltre 11,6 chilogrammi tra conchiglie, ciottoli e sabbia prelevati dalle spiagge sarde e di sanzionare 12 trasgressori tra italiani, russi, tedeschi, svedesi, polacchi e spagnoli. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. I controlli rientrano in un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti potenziato dal Comando provinciale di Sassari in occasione della stagione estiva, caratterizzata dalla ripresa del flusso turistico in transito nell'isola.