Animali domestici in vacanza: l'80% degli italiani li porta con sé

MILANO - Sul 37,7% degli italiani che ha in famiglia almeno un animale domestico per un totale di 13.209.745 di cani e 956.308 gatti microchippati nel Paese, il 78,5% dei proprietari ha deciso di portarli in vacanza con sé mentre il 21,5% ha preferito lasciarlo a casa . Sono i dati dell' estate 2021 pubblicati dall' Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa ) alla vigilia del periodo clou per ferie degli italiani presentando l'indagine ' In vacanza con gli animali '. Pubblicato anche un vademecum su tutto ciò a cui bisogna pensare prima di una partenza se si possiede un amico a quattro zampe. L'indagine per capire le maggiori difficoltà incontrate l'anno scorso ha sottolineato come il 43,2% del campione analizzato non abbia voluto sottoporre allo stress del viaggio il proprio animale mentre il 21,9% ha avuto problemi con strutture che non accettavano pet o ponevano molte limitazioni .

Animali e vacanze estive: le spese

Non indifferente anche il fattore costi: il 32% dei proprietari di animali intervistati ha affermato di avere speso circa 137 euro in più per portare il proprio animale in vacanza. Il 41% per il costo del soggiorno, il 37% per le spese di pulizia extra, il 15% per i mezzi di trasporto scelti e il 7% per le spese di disinfestazione. Le spese ci sono anche per chi sceglie di lasciare il proprio amico a 4 zampe a casa anche se la maggior parte a scelto di lasciarlo con i parenti (59,5%), il 16,7% ad amici, il 14% con un pet sitter mentre il 9,3% in pensione.