La Terra gira sempre più veloce? I dubbi della scienza

Da alcuni anni ormai, pare che la Terra stia ruotando più velocemente rispetto al passato, traducendosi così in giorni più brevi. Il 29 giugno del 2022 infatti la Terra ha avuto il suo giorno più corto: il pianeta ha ruotato completamente in 1,59 millisecondi in meno rispetto al normale. Anche il 26 luglio, la giornata è durata 1,50 millisecondi in meno.