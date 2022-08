Israele e Gaza: nella notte 160 razzi e 30 attacchi aerei

Va avanti il confronto armato fra Israele e la Jihad islamica a Gaza iniziato con l'uccisione di un responsabile militare della fazione islamica. Secondo il portavoce militare israeliano Ran Cochav è prevedibile che l' operazione 'Breaking Dawn' proseguirà per almeno una settimana ancora. Da Gaza, ha riferito la radio militare, sono stati lanciati verso Israele finora oltre 160 razzi. Di essi, 30 sono caduti all'interno della Striscia, mentre 130 hanno varcato il confine: sessanta sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome e altri 30 sono finiti in mare. I rimanenti sono caduti in zone aperte.

Nelle stesse ore Israele ha condotto 30 attacchi a Gaza , colpendo 40 obiettivi, "tutti della Jihad islamica", secondo la radio militare. Fonti mediche di Gaza riferiscono che finora si sono avuti 11 morti (fra cui una bambina di cinque anni e due civili) e oltre 80 feriti. Stanto alla radio militare, finora Hamas non partecipa attivamente ai combattimenti. Nel frattempo sirene di allarme risuonano senza tregua nel sud di Israele, nell'area vicina alla striscia di Gaza. La Jihad spara contro i villaggi israeliani vicini al confine non solo razzi ma anche colpi di mortaio. Una stalla è stata centrata ed una persone è stata ferita di striscio.

Spiagge chiuse in Israele

Le autorità israeliane hanno ordinato la chiusura ai bagnanti di tutte le spiagge comprese fra Ashkelon (nel sud) e Rishon le-Zion, nel centro del Paese, per un totale di 60 chilometri. In precedenza la radio militare aveva riferito che decine di razzi sparati dalla Jihad islamica sono caduti in mare, di fronte alla costa israeliana. Nel sud di Israele, a ridosso della striscia di Gaza, migliaia di abitanti hanno ricevuto ordine di restare nelle immediate vicinanze delle stanze protette nei loro appartamenti. In caso di allarme, hanno a disposizione 15 secondi per raggiungerle.