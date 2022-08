Gaza, sale il bilancio delle vittime degli attacchi: 29 morti e 250 feriti

29 morti e di oltre 250 feriti: questo è il bilancio aggiornato e pubblicato dal ministero della Sanità di Gaza all'inizio del terzo giorno di combattimenti. A dare la notizia è l'agenzia di stampa palestinese Maan. I dati sono comprensivi del completamento delle operazioni di soccorso in un edificio di Rafah (nel sud della Striscia) distrutto nei combattimenti. In quel palazzo, precisa Maan, sono stati recuperati i cadaveri di otto persone fra cui tre donne. In precedenza il ministero aveva reso noto che il bilancio delle vittime era salito a 32 e che i feriti erano 215.