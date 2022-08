Un'azienda canadese cerca assaggiatori di dolciumi: l'annuncio

Nei giorni scorsi è apparso un curioso annuncio sui principali social network che ha destato la curiosità di tanti. Fino al 31 agosto le persone che abitano in Nord America, hanno più di cinque anni e sono amanti dei dolciumi e delle caramelle possono candidarsi per la posizione di “chief candy officer” da Candy Funhouse, un'azienda che vende dolci online. A fronte delle decine di test che dovranno essere fatti giornalmente, prima dell'immissione dei prodotti sul mercato, ci sarà uno stipendio ragguardevole pari a 100mila dollari, in aggiunta ad un piano assicurativo e cure odontoiatriche. Tra i compiti del chief candy officer anche quello di assaggiare 3.500 caramelle al mese.