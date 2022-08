Lars von Trier ha il morbo di Parkinson: l'annuncio

Il regista Lars von Trier ha il morbo di Parkinson . La notizia è stata divulgata dalla società di produzione Zentropia, da lui fondata insieme al produttore Peter Aalbaek Jensen. Nel comunicato condiviso si legge: "Lui è di buon umore e viene curato per i suoi sintomi», assicura Zentropa. La società aggiunge che Lars von Trier, 66 anni, impegnato attualmente a girare la terza stagione della serie 'The Kingdom', «prenderà parte a eventi stampa limitati".

L'ultimo film

Il regista di Dogville, Antichrist, Melancholia (che fece molto clamore per le sue dichiarazioni 'pro-nazi' che lo portarono al bando per un decennio) e prima ancora delle Onde del destino, sta attualmente lavorando alla terza e ultima parte della sua serie tv The Kingdom Exodus. La prima mondiale sarà presentata alla Mostra del cinema di Venezia 2022.