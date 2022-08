Covid in Italia, Fiaso: calano i ricoveri, nessun bambino in intensiva

Scendono in modo deciso i ricoveri Covid nell'ultima settimana. In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un -20%, dato simile per le terapie intensive che registrano il -22% rispetto alla settimana precedente e un indice di occupazione stabile al 4,4%. Netto calo anche dei pazienti con Covid, il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone. Rappresentano comunque il 60% dei ricoverati nelle aree Covid degli ospedali oggetto della rilevazione. Alta la percentuale (80% nelle aree mediche) dei ricoverati senza quarta dose.