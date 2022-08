Il vice portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Vedant Padel, ha dichiarato nelle scorse ore che le autorità statunitensi non vogliono "danneggiare" il popolo russo. Pertanto appare improbabile che il governo vieti i visti per i cittadini russi. "Riguardo a qualsiasi divieto di visto, siamo stati molto chiari sul fatto che vogliamo che le nostre azioni non danneggino o abbiano un impatto significativo sul popolo russo", ha affermato Padel, come riportato dai media Usa.