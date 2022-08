Vaiolo delle scimmie, in Italia aumentano i casi: sono 644

L'ultimo bollettino del Ministero della Salute riguardante i casi di vaiolo delle scimmie in Italia riporta che continuano a salire i contagi che sono arrivati a quota 644. L'incremento rispetto all'ultima rilevazione è di 45 casi, quelli quelli collegati a viaggi all'estero sono 182. Gli uomini sono le persone maggiormente colpite: 634 i contagiati contro solo 10 donne. Le regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia con 282 casi e il Lazio, 118 casi. In Emilia Romagna i casi sono 65 e in Veneto 44.