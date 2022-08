Salman Rushdie accoltellato a New York: rischia di perdere un occhio

Salman Rushdie , 75 anni , è stato aggredito nella giornata di venerdì 12 agosto nello stato di New York mentre stava tenendo una conferenza. Dopo essere caduto dal palco, il suo aggressore è stato fermato dalla polizia , stando a quanto riportato da Associated Press.

Le condizioni di Salman Rushdie

Il celebre scrittore è stato ferito al collo da un'arma da taglio. In seguito all'aggressione, Rushdie è stato trasportato in un ospedale, dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico ed ora rischia di perdere un occhio. Lo ha reso noto Andrew Wylie, il portavoce di Rushdie:, che ha proseguito dicendo "Le notizie non sono buone. Salman è attaccato ad un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare".

La fatwa dopo 'I versetti satanici'

Salman Rushdie è noto anche per il suo libro 'I versetti satanici', bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo. E per tale ragione l'ayatollah Khomeini lanciò una fatwa contro lo scrittore indiano offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. La fatwa è stata rinnovata da Ali Khamenei nel 2017, e nel 2019 via Twitter.