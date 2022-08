Stromboli sommersa dal fango: dichiarato lo Stato d'emergenza

La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di emergenza per l'isola di Stromboli e ha chiesto al governo nazionale di fare lo stesso. A scriverlo su Facebook il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Ho convocato per il giorno di Ferragosto una apposita seduta straordinaria del governo regionale - ha dichiarato - In attesa di ricevere una dettagliata relazione dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, sono in contatto con i nostri dirigenti che coordinano il lavoro sull'isola. Un centinaio di volontari che, assieme ai vigili del fuoco ed alle Forze dell'ordine, sono impegnati nella rimozione di fanghi e detriti e nel ripristino della viabilità. La delibera del governo regionale servirà anche ad avviare le procedure per chiedere i ristori a quanti hanno subìto danni dalla calamità".