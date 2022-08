Perché fa male indossare le mutande sotto il costume da bagno

Da qualche tempo sempre più uomini scelgono di indossare la mutanda sotto il costume da bagno. Una pratica che sembra comoda ma che in realtà può portare a più di qualche spiacevole conseguenza. Gli slip o i boxer non fanno altro che trattenere batteri e sostanze organiche (urina, peli, alghe, sabbia etc) di ogni tipo. Così diventano un bacino infetto, soprattutto se dopo il bagno vengono tenute a lungo addosso bagnate. Non va dimenticato che l’umidità e il calore sono veicolo di infezioni e funghi che, a lungo andare, potrebbero influire negativamente anche sulla fertilità maschile.