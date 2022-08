Rubano 800 euro di champagne: "Volevamo farci il bagno a Ferragosto"

Una 33enne di Venezia, il suo compagno 38enne e un uomo di 50 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dopo che sono stati colti in flagrante mentre rubavano Moet & Chandon e altre costose bottiglie dagli scaffali di un centro commerciale nel Castellano. Quando i tre sono stati fermati, nello zaino avevano una refurtiva di bottiglie di ottima qualità per un valore complessivo di 800 euro. A notare la presenza del trio vicino agli scaffali sono stati gli addetti alla sicurezza, insospettiti dal loro comportamento.