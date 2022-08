Vladimir Putin è tornato ad attaccare gli Stati Uniti in merito alla guerra in Ucraina. In un videomessaggio ai partecipanti alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale ha dichiarato: "La situazione in Ucraina dimostra che gli Stati Uniti stanno cercando di trascinare questo conflitto. E stanno agendo esattamente allo stesso modo, incitando potenziali conflitti in Asia, Africa e America Latina".