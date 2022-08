Dmitri Vrubel è morto: disegnò il bacio tra Brezhnev e Honocker sul Muro di Berlino

Dmitri Vrubel è morto a 62 anni: l'artista russo-tedesco era famoso per aver dipinto il bacio tra Leonid Brezhnev e Erich Honocker sul Muro di Berlino post caduta, avvenuta nel 1989. L'opera, che fu inizialmente titolata 'My God! Help me Survive this Deadly Love (che tradotto in italiano significa Mio Dio, aiutame a sopravvivere a questo amore mortale), rggiunse la notorietà anche con un soprannome, ovvero The Fraternal Kiss, diventando un simbolo dell'unificazione delle due Germanie.