Cambio di programma per il Palio di Siena che non si disputerà come programmato nella serata di martedì 16 agosto alle 19.15. L'evento è stato infatti rinviato a mercoledì 17 agosto a causa del maltempo. Un violento acquazzone si è abbattuto nella città intorno alle 16.30 rendendo inagibile la pista di tufo, già battuta dalle piogge della notte. L'ufficialità del rinvio viene data con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico.