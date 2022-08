Seguono il navigatore e si perdono nel bosco: salvati dai carabinieri

Doveva essere un giorno di vacanza come tanti altri all'insegna del divertimento, invece si è tramutato in un'odissea che poteva finire molto male. Un'intera famiglia (madre, padre e due figli) è stata salvata dai carabinieri e dai volontari della protezione civile dopo aver perso la strada in un'area boschiva a La Maggiorana, tra i Comuni di Tolfa e Santa Marinella, vicino Roma. Per far prima, avevano cercato una scorciatoia per raggiungere Santa Marinella da Allumiere, seguendo quindi le indicazioni del navigatore che li ha portati su una strada interpoderale sterrata.