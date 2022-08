Creano uno Stato inesistente per truffare il Fisco: 12 arresti in Calabria

Sventata una truffa ai danni dello Stato : dodici persone sono state arrestate dopo aver organizzato un sistema in grado di costruire documenti e di accreditarsi utilizzando il fantomatico " Stato Teocratico Antartico di San Giorgio ", un'entità creata ad hoc e dotata di autonoma sovranità. Il tutto fatto con l'unico e preciso scopo di eludere il fisco, quindi realizzare molteplici guadagni con delle truffe. Grazie all'opera investigativa delle forze dell'ordine di Catanzaro è stato possibile portale alla luce le attivita illegali messe in atto dall'organizzazione.

La truffa

Sono dodici i mandati di arresto firmati dalla procura di Catanzaro. L'operazione denominata "L'isola che non c'è" è stata condottta dalla Digos di Catanzaro unitamente alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con il coordinamento della Procura del capoluogo calabrese con il coinvolgimento delle Questure di Cosenza, Genova, Lucca, Perugia, Padova, Teramo e Trapani. L'indagine ha avuto inizio il 7 aprile del 2021 in seguito ad una perquisizione in un immobile di Catanzaro, sede diplomatica del presunto "Stato". Si è portata alla luce quindi l'esistenza di un'associazione a delinquere operante su tutto il territorio nazionale con principali nuclei territoriali a Catanzaro, Alcamo e Teramo, che avrebbe meso a segno numerose truffe facendo leva sulla presunta esistenza dello "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio" come soggetto dotato di un'autonoma sovranità e di connessi privilegi "in forza del Trattato Antartico del 1959".

Gli artefizi usati

Per dare maggiore forza alla loro organizzazione, quindi credibilità agli occhi dei cittadini, il gruppo criminale avrebbe creato istituzioni varie (Capo di Stato, Governo e relativi Ministri, Corte di Giustizia, Tribunale Supremo, Delegazioni territoriali), una gazzetta ufficiale, siti internet e documenti d'identità anche validi per l'espatrio. Così facendo avrebbero 'ingannato' oltre 700 italiani che avrebbero chiesto la cittadinanza dell'inesistente Stato Antartico, previo pagamento di una somma di denaro variabile tra i 200 e i 1000 euro. Ai malcapitati sarebbero stati offertia anche finanziamenti per i propri progetti, oltre che l'utilizzo della documentazione del presunto Stato per circolare liberamente in Italia.