Finlandia, la premier Sanna Marin scatenata a una festa: "Non ho preso droghe"

Sanna Marin è tornata alla ribalta della cronaca rosa per un video che sta circolando virale in rete, dove la si vede scatenata ballare e divertirsi durante una festa privata . Nelle immagini si vede distintamente la premier della Finlandia ballare e cantare come non mai davanti alla telecamera.

Marin: "Non ho assunto droghe"



Il filmato è stato girato da un'amica della 36enne politica, ma non è chiaro a quale periodo faccia riferimento. Non è la prima volta che la premier della Finlandia fa notizia per la sua passione per la musica. Nei giorni scorsi aveva presenziato al festival di Helsinki, una manifestazione musicale dove la politica ha mostrato la sua anima rock. "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol". Così la premier Marin ha risposto alle polemiche per il video. Le immagini hanno suscitato anche critiche e indignazione, soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli scatenati, fa riferimento alla 'banda della farina', espressione associata all'uso di cocaina. "Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca. Questi sono video privati non destinati al pubblico", ha spiegato Marin.