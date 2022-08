Covid, l'Iss: le intensive scendono dal 3,2% al 2,7%

La rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 agosto riguardante i casi di Covid riporta che il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,7% contro il 3,2% della precedente risultanza dell'11 agosto. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 11,0% contro il 13,0% della precedente rivelazione.