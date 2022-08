Gb, bombe russe su Kharkiv per limitare controffensive ucraine

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Kharkiv è sotto il continuo bombaradamento delle truppe russe, intente a limitare le azioni delle forze ucraine in modo che non possano lanciare contrattacchi in altre direzioni. A riferirlo è Ukrinform citando l'ultimo aggiornamento di intelligence pubblicato su Twitter dal Ministero della Difesa britannico.