Traffico, bollino rosso per il controesodo: le tratte e i giorni più a rischio

Allerta traffico da bollino rosso per il primo fine settimana di controesodo agostano dell'estate 2022. Dal pomeriggio di venerdì 19 agosto si attende lungo la rete Anas traffico in costante aumento. Per Viabilità Italia il weekend che si protrae fino al 21 agosto è da bollino rosso. Attenzione massima quindi nelle principali arterie stradali e autostradali, in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.