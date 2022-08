Incendi in Sicilia, dopo Pantelleria brucia anche Lipari

La paura degli abitanti

Come è successo anche a Pantelleria, anche a Lipari le fiamme hanno lambito pericolosamente le abitazioni di residenti e turisti, anche se per fortuna non si registrano feriti. Grazie all'intervento immediato di vigili del fuoco, forestale, Protezione civile comunale e volontari, si è impedito che le case venissero avvolte dalle fiamme. Circa sei sette ettari di macchia mediterranea e colture sono andate distrutte. In fumo anche un deposito dal quale i vigili del fuoco sono riusciti a portare via tre bombole di gas incandescenti prima che esplodessero. I carabinieri stanno indagando per accertare le responsabilità.